Верховна Рада скасувала 2-відсотковий єдиний податок

30 червня Верховна Рада прийняла законопроєкт №8401 про скасування 2-відсоткового єдиного податку. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк («Голос»).

Документ підтримали 239 парламентарів. За нього не голосували у повному складі лише «Євросолідарність» та «Батьківщина».

Железняк наголосив, що ухвалення законопроекту було однією з умов МВФ для надання фінансової підтримки України.

Що це за 2% єдиний податок

У березні 2022 року Верховна Рада дозволила ФОпам і підприємствам з оборотом до 10 млрд грн сплачувати єдиний податок з обороту в обсязі 2% за правилами, встановленими для 3 групи платників єдиного податку, тобто зі звільненням від податку на прибуток, ПДВ та інших платежів. Ця норма мала діяти лише під час війни.

Основні положення законопроєкту №8401

З 01 серпня 2023 року скасовується 2% єдиний податок. При цьому документ регламентує перехід з 2% ЄП:

платник 2% ЄП матиме право подати заяву про відмову від застосування 2% ЄП та вказати, на яку систему оподаткування він бажає перейти. Без подання такої заяви, а також якщо в заяві платник не вкаже бажану систему, платник 2% ЄП автоматично переводитиметься на систему, на якій перебував до обрання 2% ЄП;

новостворені суб’єкти господарювання, які з дня державної реєстрації обрали 2% ЄП, автоматично вважатимуться платниками ЄП третьої групи зі ставкою 5%;

автоматичне відновлення прав і обов’язків платника ПДВ для тих суб’єктів, у кого реєстрація платником ПДВ була призупинена;

надати платникам, які у 2023 році перейшли з 2% ЄП на загальну систему, право перейти повторно на спрощену систему за своїм вибором шляхом подання заяви. При цьому, в разі подання заяви до 1 вересня, такий платник вважатиметься платником ЄП з 1 серпня.

Також законопроєктом №8401 з 1 серпня частково скасовується чинний мораторій на проведення перевірок для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг.

Крім того, повертається з 1 жовтня відповідальність за порушення у сфері застосування РРО. Однак передбачається звільнення від фінансової відповідальності за порушення з РРО (окрім як під час торгівлі підакцизними товарами), якщо вони були вчиненні на прифронтових територіях.

Інші новації законопроєкту №8401;

«технічний борг» (який виник із 1 квітня 2022 року по 31 липня 2023 року в електронному кабінеті) не буде враховуватися під час визначення можливості платника продовжувати перебування на спрощеній системі;

збережено право добровільної сплати ЄП і ЄСВ для прифронтових територій (у тому числі територій можливих бойових дій);

надання можливість ФОП-платникам ЄП без ПДВ вказувати у розрахункових документах назви товарів (послуг) за спрощеною формою.

для передачі юридичними особами товарів для сил оборони не потрібно затвердженого переліку КМУ.

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