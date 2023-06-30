Верховна Рада скасувала 2-відсотковий єдиний податок

30 червня Верховна Рада прийняла законопроєкт №8401 про скасування 2-відсоткового єдиного податку. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк («Голос»).
Документ підтримали 239 парламентарів. За нього не голосували у повному складі лише «Євросолідарність» та «Батьківщина».
Железняк наголосив, що ухвалення законопроекту було однією з умов МВФ для надання фінансової підтримки України.
Що це за 2% єдиний податок
У березні 2022 року Верховна Рада дозволила ФОпам і підприємствам з оборотом до 10 млрд грн сплачувати єдиний податок з обороту в обсязі 2% за правилами, встановленими для 3 групи платників єдиного податку, тобто зі звільненням від податку на прибуток, ПДВ та інших платежів. Ця норма мала діяти лише під час війни.
Основні положення законопроєкту №8401
З 01 серпня 2023 року скасовується 2% єдиний податок. При цьому документ регламентує перехід з 2% ЄП:
- платник 2% ЄП матиме право подати заяву про відмову від застосування 2% ЄП та вказати, на яку систему оподаткування він бажає перейти. Без подання такої заяви, а також якщо в заяві платник не вкаже бажану систему, платник 2% ЄП автоматично переводитиметься на систему, на якій перебував до обрання 2% ЄП;
- новостворені суб’єкти господарювання, які з дня державної реєстрації обрали 2% ЄП, автоматично вважатимуться платниками ЄП третьої групи зі ставкою 5%;
- автоматичне відновлення прав і обов’язків платника ПДВ для тих суб’єктів, у кого реєстрація платником ПДВ була призупинена;
- надати платникам, які у 2023 році перейшли з 2% ЄП на загальну систему, право перейти повторно на спрощену систему за своїм вибором шляхом подання заяви. При цьому, в разі подання заяви до 1 вересня, такий платник вважатиметься платником ЄП з 1 серпня.
Також законопроєктом №8401 з 1 серпня частково скасовується чинний мораторій на проведення перевірок для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг.
Крім того, повертається з 1 жовтня відповідальність за порушення у сфері застосування РРО. Однак передбачається звільнення від фінансової відповідальності за порушення з РРО (окрім як під час торгівлі підакцизними товарами), якщо вони були вчиненні на прифронтових територіях.
Інші новації законопроєкту №8401;
- «технічний борг» (який виник із 1 квітня 2022 року по 31 липня 2023 року в електронному кабінеті) не буде враховуватися під час визначення можливості платника продовжувати перебування на спрощеній системі;
- збережено право добровільної сплати ЄП і ЄСВ для прифронтових територій (у тому числі територій можливих бойових дій);
- надання можливість ФОП-платникам ЄП без ПДВ вказувати у розрахункових документах назви товарів (послуг) за спрощеною формою.
- для передачі юридичними особами товарів для сил оборони не потрібно затвердженого переліку КМУ.
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