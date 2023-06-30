Російські окупанти зменшують свою присутність на ЗАЕС – ГУР

За останніми даними української розвідки, окупаційний контингент поступово залишає територію Запорізької атомної електростанції.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляють #Букви.
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Одними з перших зі станції поїхали троє співробітників “Росатому”, які керували діями росіян. Також рекомендації евакуюватися отримали українські співробітники, які підписали контракт з “Росатомом”.
Згідно з отриманими вказівками вони мають від’їхати до 5 липня. Бажаний напрямок – територія окупованого Криму.
На сьогодні відомо про від’їзд на півострів начальниці юридичного відділу Манцурової, головного інспектора Штатського та заступника станції із забезпечення Губарева.
Також на території самої ЗАЕС та в місті-супутнику станції Енергодарі поступово зменшується кількість військових патрулів. Персоналу, що залишається на станції, дано вказівку “в разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну”.
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