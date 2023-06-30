Кабмін попри скандал призначив Олену Думу головою АРМА — ЗМІ

30 червня Кабінет міністрів призначив Олену Думу головою АРМА. Про це пише нардеп Ярослав Железняк («Голос») та Українська правда з посиланням на джерела.

За даними УП, на голосуванні наполягав прем’єр Денис Шмигаль.

Скандал з призначенням Олени Думи головою АРМА

28 червня стало відомо, що 42-річна Олена Дума виграла конкурс з відбору голови АРМА. За її кандидатуру проголосували шість із восьми членів конкурсної комісії.

Однак 29 червня один з членів комісії, адвокат Дмитро Остапенко, написав заяву про відкликання свого голосу за Думу. Він пояснив, що на момент голосування не мав «повної інформації щодо кандидата, яка має вирішальне для мене значення та яка мене приголомшила». За його словами, також було порушено процедуру голосування.

Остапенко закликав конкурсну комісію найближчим часом провести засідання, щоб вирішити ці питання та визначитися з результатами голосування в належний спосіб.

Проти призначення Думи також виступили Центр протидії корупції та Transparency International Ukraine. В організації заявили, що переможниця конкурсу не має належного досвіду та може бути політично заангажованою.

Країни «Великої сімки» на цьому фоні заявили, що уважно стежили за процесом призначення голови ARMA та зауважили занепокоєність громадянського суспільства щодо вжитих процедур.

«Важливо дотримуватись належних процедур, щоб зміцнити довіру до ARMA», — йдеться у заяві G7.

Сама Дума стверджує, що опоненти влаштували замовну кампанію проти неї, поширюючи неправдиву інформацію. На її думку, інформаційна атака повʼязана з тим, що вона «дійсно є сильною кандидатурою» і, що серед кандидатів «є той, хто зацікавлений в подібних атаках».

Відзначимо, саме до АРМА передають майже всі заарештовані російські та білоруські активи. Зараз в управлінні організації перебувають активи на понад 5 млрн грн.

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