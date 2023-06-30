Пільги для військовослужбовців: на що можуть розраховувати захисники України

Держава гарантує військовослужбовцям достатнє матеріальне (продовольче, речове) та грошове забезпечення, а також надання медичної допомоги. Крім того, українські захисники мають низку пільг.

Chas News розповідає , які пільги для військових діють у 2023 році.

Кредитні та податкові пільги для військовослужбовців

Пільги за кредитними зобов’язаннями діють для військовослужбовців з початку й до закінчення особливого періоду. А для резервістів і військовозобов’язаних — з моменту призову під час мобілізації й до закінчення особливого періоду.

Відповідно до з ч. 15 ст. 14 закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей», до таких пільг належать:

з вільнення від сплати відсотків за користування кредитом . Важливо: пільги не стосуються погашення основного боргу за кредитною заборгованістю (тіла кредиту);

. Важливо: пільги за кредитною заборгованістю (тіла кредиту); звільнення від сплати штрафів/пені за несвоєчасну сплату платежів по кредиту.

Ці пільги стосуються не тільки банківських установ, а й усіх кредитних організацій, зокрема МФО, ломбардів, кредитних спілок, лізингових компаній та інших юридичних осіб і фізичних осіб, які надають фінансові послуги.

При цьому пільги не поширюються на кредитні договори щодо придбання майна, яке віднесено чи буде віднесено до об’єктів житлового фонду та/або автомобіля.

Під час дії правового режиму воєнного стану військовослужбовці також звільняються від сплати військового збору. Відповідні зміни до Податкового кодексу вступили у силу у липні минулого року.

Мобілізовані ФОП також звільнюються від нарахування і сплати ПДФО та єдиного податку, а також від подання звітності (п. 25 підрозділом 10 р. ХХ Податкового кодексу України). Крім того, у разі відсутності найманих працівників, на весь строк військової служби вони звільняються від нарахування та сплати ЄСВ за себе, а також від подання звітності (п. 9 прим. 2 розд. VIII Закону про ЄСВ)

Право на збереження стажу роботи для військовослужбовців

Мобілізовані військовослужбовці мають право на збереження їх місця роботи (тобто їх не можуть звільнити), а час проходження військової служби зараховується до страхового стажу. Відповідна норма закріплена у ст. 119 КзпП.

Пільги на проїзд для військовослужбовців та членів їхніх сімей

Військовослужбовці мають право на безоплатний проїзд залізничним, повітряним, водним та автомобільним (за винятком таксі) транспортом:

у відрядження;

у відпустці в межах України (за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу);

при переведенні на нове місце проходження військової служби або у зв’язку з передислокацією військової частини;

до місця проживання, обраного при звільненні з військової служби, в межах України.

При переведенні військовослужбовців на нове місце проходження військової служби або звільненні з військової служби вони мають право на безоплатне перевезення до 20 тонн особистого майна в контейнерах з попереднього місця проживання до нового залізничним транспортом, а там, де такого виду транспорту немає, — іншими видами транспорту (за винятком повітряного). У разі перевезення особистого майна в окремому вагоні, багажем та дрібною відправкою їм відшкодовуються фактичні витрати, але не більше вартості перевезення майна в контейнері вагою 20 тонн.

Члени сімей військовослужбовців (крім строковиків) мають право на безоплатний проїзд залізничним, повітряним, водним та автомобільним (за винятком таксі) транспортом:

від місця проживання до місця проходження військової служби військовослужбовця у зв’язку з його переведенням;

до місця проведення відпустки військовослужбовцем в межах України (за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу);

при звільненні військовослужбовця з військової служби до обраного місця проживання в межах України.

Крім того, військовослужбовці при направленні у відрядження, до нового місця проходження військової служби, а також до місця використання відпустки та назад мають право на придбання проїзних документів для себе та членів своєї сім’ї на всі види транспорту поза чергою.

Освітні пільги для родин військовослужбовців

Дітям військовослужбовців за місцем проживання їх сімей у першочерговому порядку надаються місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах і дитячих оздоровчих таборах незалежно від форм власності.

Діти, у яких один з батьків (усиновлювачів) загинув чи визнаний судом безвісно зниклим, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти зараховується поза конкурсом за особистим вибором спеціальності до державних і комунальних вищих та професійно-технічних навчальних закладів України для навчання за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів.

Також військовослужбовці у разі наявності підстав можуть отримати статус учасника бойових дій, який надаватиме пільги та гарантії, передбачені ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та інших нормативно-правових актах, зокрема пільги на житлово-комунальні послуги, проїзд, санаторно-курортне лікування, отримання земельних ділянок, житла тощо. Додаткові пільги передбачені також для військових, які стали особами з інвалідністю внаслідок бойових дій.