Окупанти обстріляли школу на Донеччині: загинули вчителька та бухгалтерка (фото)

30 червня російські війська обстріляли школу у селі Сергіївка на Донеччині. Загинули вчителька початкових класів та головна бухгалтерка.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Поранення отримали ще шестеро співробітників – четверо чоловіків та двоє жінок. Наразі їх усіх госпіталізували до лікарні з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями.

Обстріл стався близько 11:20, імовірно, з РСЗВ. Снаряди впали на території школи, де перебували 12 осіб — представники адміністрації, вчителі й технічний персонал.

Частину будівлі школи практично зруйновано: розбиті класні кімнати, кабінети та інші приміщення, розтрощені меблі і шкільний інвентар.

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