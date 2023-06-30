Євросоюз продовжив антиросійські санкції ще на півроку

Європейський Союз продовжив на шість місяців санкції проти росії у зв’язку з її вторгненням в Україну. Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

«Тим часом Європейська комісія вирішила продовжити санкції ЄС проти Росії на 6 місяців», — написав він у Twitter.

За його словами, Угорщина підтримала продовження санкцій із зауваженнями.

«Угорщина запросила оцінку впливу, але погодилася дати зелене світло з урахуванням оцінки Комісією санкцій», — зауважив журналіст.

Нагадаємо, 23 червня Рада Європейського союзу ухвалила 11 пакет ентиросійських санкцій, спрямованих на посилення наявних обмежень ЄС і припинення їхнього обходу.

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