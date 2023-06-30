Данія виділяє €175 млн на військову допомогу Україні

Данія виділяє ще 1,3 млрд данських крон (близько €175 млн) на військову допомогу Україні. Про це повідомило міністерство оборони країни.

Пакет військової допомоги включає, зокрема, ракети ППО, а також виділення €40 млн на спільні з Євросоюзом закупівлі артилерійських боєприпасів для України.

«Сьогоднішній пакет допомоги надсилає важливий сигнал про те, що Данія буде на боці України стільки, скільки необхідно. Я щасливий, що під егідою ЄС ми спільно закуповуємо артилерійські боєприпаси та безоплатно передаємо їх Україні, що абсолютно необхідно для її визвольної боротьби», — наголосив міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен.

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