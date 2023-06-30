У Кишинівському аеропорту іноземець відкрив стрілянину: що відомо (оновлено)

У Кишинівському аеропорту один із пасажирів відкрив стрілянину. Роботу летовища призупинили, а людей евакуювали. Про це повідомляє місцеве видання NewsMaker.

В МВС Молдови розповіли, що вогнепальну зброю застосував іноземець, якому заборонили в’їзд до країни. Правоохоронці перебувають на місці події та пообіцяли надати подробиці пізніше.

Тим часом Puls Media пише з посиланням на джерела, що іноземець відібрав пістолет у прикордонника та зробив у нього кілька пострілів. Стрілець нібито забарикадувався в одному з приміщень. Про стан потерпілого наразі немає подробиць.

ZdG зазначає, що стрілянину відкрив чоловік, який прилетів з Туреччини. Видання також пише, що він нібито поранив прикордонника.

Оновлено 18:20

В МВС повідомили, що внаслідок стрілянини є дві жертви. До аеропорту прибув спецпідрозділ поліції.

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