Польща хоче розмістити на своїй території ядерну зброю країн НАТО — прем’єр

Польща хотіла б приєднатися до програми ядерного обміну серед країн НАТО, оскільки росія планує завезти свою тактичну ядерну зброю до Білорусі.

Про це у Брюсселі заявив польський прем’єр Матеуш Моравецький, пише Polsat News.

«У зв’язку з тим, що росія має намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі, ми просимо НАТО взяти участь у програмі Nuclear Sharing. Остаточне рішення буде залежати від наших американських, натовських партнерів. Ми заявляємо про нашу волю діяти швидко в цьому питанні», — заявив він.

Моравецький підкреслив, що «ми не хочемо сидіти, склавши руки, поки Путін нагнітає різного роду загрози».

Ядерний обмін (Nuclear Sharing) — це програма ядерного стримування НАТО. Вона дозволяє надавати ядерні боєголовки країнам-членам Альянсу, які не мають власної ядерної зброї. З листопада 2009 року в рамках програми ядерна зброя США розміщена в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині.

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