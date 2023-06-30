1 липня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 1 липня
Сьогодні в Україні відзначають День архітектури.
Одразу кілька африканських країн святкують День незалежності — це Бурунді, Руанда і Сомалі.
У Гані — День республіки.
Суринам відзначає Кетікоті, або День свободи, на честь скасування рабства в Суринамі 1 липня 1863 року. Фраза «ketikoti» перекладається як «ланцюг розірвано».
В Канаді — День Канади, а у Ньюфаундленді і Лабрадорі ще й День пам’яті.
У Китаї відзначають День заснування комуністичної партії КНР.
У Гонконгу — День створення спеціального адміністративного району Гонконг.
У Португалії — День Мадейри
В Китаї і на Тайвані — Національний день моря.
У Туреччині сьогодні — День військово-морських сил.
В Сингапурі — День збройних сил.
У Лесото — День сім’ї.
Ботсвана відзначає День сера Серетсе Кхами, який вшановує першого президента держави з 1966 року до смерті у 1980-му. 1 липня — день народження Кхами.
У Болгарії відбувається традиційний фестиваль Липневий ранок — на честь першого дня липня.
В Пакистані — День дітей.
А ще сьогодні — Міжнародний день тартана.
Яке релігійне свято 1 липня
У цей день православні віряни вшановують пам’ять мучеників Леонтія, Іпатія та Феодула.
Вони жили у I столітті нашої ери, були військовими в римському війську і постраждали за християнську віру.