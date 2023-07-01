Карта бойових дій в Україні станом на 1 липня 2023 року

Окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Там протягом доби відбулось 22 бойових зіткнення.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли близько 15 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Новоселівського Луганської області.

На Лиманському напрямку, протягом доби, противник проводив наступальні дії в районі Серебрянського лісництва, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Богданівки та Хромового.

На Авдіївському напрямку, за підтримки авіації, ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки та Первомайського.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі Мар’їнки.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Благодатного та Золотої Ниви. Здійснив обстріли близько 15 населених пунктів.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Безуспішно намагався провести наступальні дії в районі Рівнополя, зазнав втрат.

На тлі успішних бойових дій Сил оборони України та через значні втрати противника в живій силі, збільшуються випадки дезертирства в підрозділах російських окупаційних військ. Зокрема, близько 50 військовослужбовців етнічних дагестанців зі складу Каспійської флотилії, в районі населеного пункту Дорожнянка Запорізької області, відмовились брати участь в бойових діях. Наявне в підрозділі озброєння російські відказники вивели з ладу.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника та 1 — по зенітно-ракетному комплексу ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 3 склади боєприпасів, 24 артилерійських засоби на вогневих позиціях та станцію РЕБ противника.

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