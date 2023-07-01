Директор ЦРУ таємно відвідав Київ та почув план контрнаступу — WP

У червні голова ЦРУ Вільям Бернс таємно відвідав Київ, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленський та вищими керівництвом української розвідки. Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела.

Візит мав підтвердити прихильність адміністрації Джо Байдена до обміну розвідувальною інформацією, яка має допомогти ЗСУ. Водночас українські посадовці розкрили свої очікування від контрнаступу.

Як пише видання, у приватному порядку військові планувальники передали директору ЦРУ оптимістичну впевненість щодо повернення значних території до осені. Далі вони планують перемістити артилерійські та ракетні комплекси до кордонів окупованого Криму і просуватися далі на схід. Потім мають розпочатися відкриті переговори з Москвою.

«Росія піде на переговори лише тоді, коли відчує загрозу», — сказав високопоставлений український чиновник.

ЦРУ відмовилося дати оцінку Бернсом перспективам українського контрнаступу.

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