«Бразильському Трампу» заборонили вісім років брати участь у виборах

Верховний виборчий суд Бразилії заборонив брати участь у виборах протягом восьми років колишньому президенту Жаїру Болсонару, якого за схожу риторику часто порівнюють з Дональдом Трампом.

Про це повідомляє BBC.

За проголосували п’ять членів колегії, проти — два. Експрезидента визнали винним у зловживанні владою напередодні президентських виборів у Бразилії минулого року.

В основу обвинувачення ліг виступ Болсунару у телеефірі у липні 2022 року. Тоді він протягом години поширював фейки про ненадійність електронних машин та можливість сфальсифікувати за їх допомогою результати підрахунку голосів.

У жовтні Болсунару програв у другому турі виборів Луїзу Лулі да Сільві. Після інаугурації останнього прихильники експрезидента пішли на штурм резиденції голови держави, парламенту та Верховного суду.

Судді вирішили, що Болсунару частково несе відповідальність за «згубні для демократії» наслідки цих дій.

Відлік встановленого судом обмеження датований 2 жовтня 2022 року, коли у країні проходив перший тур президентських виборів. Тобто Болсонару не зможе брати участь у президентських виборах у 2026 році, але зможе балотуватися у 2030 році. Також для нього закрили можливість участі у муніципальних виборах 2024 та 2028 років.

68-річний Болсунару назвав рішення суду «ударом у спину», пообіцяв оскаржити вирок і оголосив, що продовжить просувати праву політику.

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