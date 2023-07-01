Повінь – зміна системи

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Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 1 липня

01.07.2023

За минулу добу Сили оборони знищили 530 окупантів та 35 артилерійських систем. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 1 липня орієнтовно склали:

  • особовий склад — близько 228870 (+530) осіб ліквідовано,
  • танк — 4042 (+1),
  • бойові броньовані машини — 7868 (+5),
  • артилерійські системи — 4162 (+35),
  • РСЗВ — 632 (+2),
  • засоби ППО — 389 (+0),
  • літаки — 315 (+0),
  • гелікоптери — 308 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3545 (+26),
  • крилаті ракети — 1261 (+0),
  • кораблі /катери — 18 (+0) од,
  • автомобільна техніка та автоцистерни — 6794 (+9),
  • спеціальна техніка — 580 (+11).

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