В Україні офіційно завершився карантин через коронавірус

З 1 липня в Україні завершився карантин та режим надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією коронавірусу. Відповідне рішення Кабмін ухвалив 27 червня, нагадує пресслужба МОЗ.

Відтепер COVID-19 переходить до групи сезонних захворювань, як грип.

«Навесні ВООЗ скасувала надзвичайну ситуацію в сфері охорони здоров’я, тобто COVID-19 було перенесено до постійної проблеми охорони здоров’я. Однак COVID-19 нікуди не зникає, а SARS-CoV-2 циркулюватиме надалі. Тому вакцинація залишається рекомендованою, пункти щеплення працюватимуть», – пояснив заступник міністра, головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Щеплення проти COVID-19 залишаються рекомендованими і безоплатними. Наразі в Україні у наявності понад 7 млн доз вакцини.

Вакцинуватися можна буде як і до скасування карантину: у свого сімейного лікаря або у пунктах вакцинації. Пункти щеплень продовжуватимуть працювати, на їх базі додатково планується проведення рутинних щеплень.

Нагадаємо, Кабмін запровадив карантин через COVID-19 11 березня 2020 року.

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