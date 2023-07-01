«Доступні ліки» з 1 липня відпускатимуть лише за електронним рецептом

З 1 липня препарати за програмою «Доступні ліки» мають відпускатися лише за електронним рецептом. Паперові рецепти продовжать діяти лише на тимчасово окупованих, прифронтових територіях і тих, де ведуться активні бойові дії.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Норма щодо відпуску препаратів за програмою «Доступні ліки» виключно за електронним рецептом діє в Україні з 2019 року, відколи програма перейшла під адміністрування Національної служби здоров’я.

Проте на початку повномасштабної війни уряд дозволив виписувати і відпускати «доступні ліки» також за паперовим рецептом. Починаючи з 1 липня норма, згідно з якою «доступні ліки» відпускатимуться лише за електронним рецептом, повертається.

Водночас у МОЗ наголосили, що на всій території України на прохання пацієнта лікар зможе додатково роздрукувати інформаційну довідку з інформаціяєю про рецепт.

«Доступні ліки» — урядова програма, що забезпечує повну або часткову оплату вартості понад 400 лікарських засобів з бюджетних коштів.

Від початку 2023 року «доступні ліки» за електронним рецептом отримали вже понад 1,5 млн українців, за період повномасштабної війни було погашено 14 млн електронних рецептів за цією програмою.

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