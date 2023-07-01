Зеленський звільнив голів чотирьох райадміністрацій у Києві

Президент Володимир Зеленський звільнив голів чотирьох районних державних адміністрацій у Києві. Відповідні розпорядження опубліковані на сайті голови держави.

Так, звільнені:

Сергій Коваленко з посади голови Подільської РДА;

Павло Бабій з посади голови Дніпровської РДА;

Сергій Павловський з посади голови Святошинської РДА;

Дмитро Ратніков з посади голови Деснянської РДА.

Також Зеленський звільнив голову Конотопської РДА Тетяну Сизон, Житомирської РДА Олександра Хомича та Білоцерківської РДА Людмилу Мерзлюк.

Нагадаємо, 27 червня відповідні кадрові рішення попередньо погодив Кабмін. Вони були пов’язані з неналежним станом бомбосховищ.

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