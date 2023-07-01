Росіяни накопичують ракети для «більш підступних намірів» — Ігнат

Росіяни зменшили інтенсивність ракетних обстрілів України, оскільки, імовірно, накопичують ресурси для «більш підступних» ударів.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону.

«Вочевидь, ворог щось накопичує, припасає для якихось більш підступних намірів. Можна лише гадати, що у них у голові після тих подій, які стались у рф. Серйозний удар стався у них на внутрішньополітичній арені, тому вони, можливо, оговтуються», — сказав він.

За словами Ігната, зараз більшість повітряних тривог пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації. Російські літаки щодня атакують Україну, зокрема, застосовують керовані авіабомби.

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