Зеленський ввів нові санкції проти росіян, білорусів і одного громадянина Грузії

Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти 192 осіб та 291 компанії, пов’язаних з росією та війною проти України. Відповідний указ опублікований на сайті голови держави.

Так, у санкційний список потрапили 189 росіян, два білоруси та один громадянин Грузії — Тамаз Гаїашвілі, власник авіакомпанії Georgian Airways. У травні вона відновила авіарейси до росії.

Georgian Airways також потрапила і перелік компаній, щодо яких ввели санкції. Крім неї українські обмеження торкнулися шести білоруських підприємств. Інші юридичні особи у списку мають російську реєстрацію.

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