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Росіяни знову обстріляли Херсон та поранили двох дітей

01.07.2023

Російська армія знову обстріляла Херсон, внаслідок чого поранення отримали двоє дітей.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Окупанти накрили вогнем житлові квартали Херсона, і один зі снарядів влучив у будинок. Поранення отримала дев’ятирічна дівчинка та 15-річний хлопець. Медики надають їм необхідну допомогу.

А кілька днів тому через обстріл «Пункту незламності» в Херсоні двоє людей загинули та ще двоє отримали поранення.

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