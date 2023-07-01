СБУ ліквідувала три схеми втечі ухилянтів за кордон у західних областях

Служба безпеки викрила ще три схеми незаконного виїзду за кордон українських громадян призовного віку.

Всього у західних областях протягом тижня затримали 16 осіб, причетних до організації нелегальних «трафіків». За гроші вони пропонували військовозобов’язаним допомогти виїхати з України. Вартість таких «послуг» становила до €12 тис.

На Закарпатті було знешкоджене угруповання, яке спеціалізувалось на нелегальній міграції до країн Євросоюзу. Вони проводили людей через кордон лісовими шляхами.

На Івано-Франківщині затримали зловмисників, які займалися виготовленням фіктивних довідок місцевої військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

У Тернопільській області учасники схеми «записували» потенційних призовників до водійського складу місцевого підприємства, яке нібито здійснювало міжнародні перевезення. Так вони виїжджали за кордон.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.