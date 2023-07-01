Ціни на пальне в Україні 1 липня. Скільки коштує бензин, дизель та газ на АЗС

1 липня в Україні повернули оподаткування пального за довоєнними правилами та нормами. ПДВ знову станоовитиме 20% замість 7%, а також підвищаться акцизи.

Як пише «Укрінформ», ціни зростатимуть не одразу, а поступово. За оптимістичними сценаріями, бензини й дизпаливо протягом місяця можуть подорожчати на 3-5 грн, у гіршому випадку — на 10 грн.

«Думаю, упродовж липня нові податки повністю наповнять ціну пального на ринку, і до кінця липня побачимо нову картину. На 11 грн/л зросте податкове навантаження на бензин, на 8 грн/л — на дизпаливо, на 3 грн/л — на скраплений газ. Якусь частину, щонайменше 2-3 грн/л, на себе візьмуть мережі, але дизпаливо стовідсотково додасть (у ціні) 5 грн/л, бензин — 7-8 грн/л. По газу на ті ж 3 грн/л ціна й підвищиться», — спрогнозував директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн у коментарі «Енергореформі».

На популярних АЗС ціни вже дещо підвищились — приблизно на 1-4 грн. Як повідомляє «РБК-Україна», ціни на заправках станом на 1 липня такі:

UPG: бензин — 46-54 грн, дизель — 44 грн, газ — 23 грн;

WOG: бензин — 47-50 грн, дизель — 45 грн, газ — 23,3 грн;

KLO: бензин — 44-50 грн, дизель — 48 грн, газ — 23 грн;

OKKO: бензин — 47-50 грн, дизель — 45, газ — 22,3;

БРСМ: бензин — 42 грн, дизель — 43 грн, газ — 21,8 грн.

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