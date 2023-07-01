У росії розглядали план підриву ЗАЕС після передачі її Україні — Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що росія розглядала варіант дистанційного підриву Запорізької АЕС після передачі її під контроль України.

Про це він сказав в інтерв’ю іспанським журналістам.

«Тому, коли ми отримаємо цю станцію, МАГАТЕ повинне все дуже чітко і детально перевіряти», — заявив президент.

Він додав, що попри те, що багато експертів не очікують на великий радіоактивний викид від підриву ЗАЕС, це саме те, чого домагається росія.

«Ми отримали від нашої розвідки інформацію, що це є в планах російської федерації зробити викид… Для чого це робиться? Для того, щоб ми не деокуповували нашу територію, щоб був заморожений конфлікт», — пояснив Зеленський.

Раніше Кирило Буданов повідомив, що росіяни завершили підготовку до теракту на Запорізькій АЕС.

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