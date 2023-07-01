Історична подія в сфері колективного управління: ГО «УААСП» розпочала співпрацю з радіостанціями

Нещодавно відбулася історична подія в сфері колективного управління авторськими та суміжними правами на музичні твори. Громадська організація «Українська агенція з авторських та суміжних прав» (ГО «УААСП») розпочала співпрацю з радіостанціями TAVR Mediа, ТРК «Люкс», Медіахолдингу «Розвиток» та низкою інших радіомовників України. Цій події, як зазначили на сайті організації, передували майже 4 роки боротьби за отримання акредитацій та підписання кількох меморандумів про співпрацю.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба агенції.

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«Ми вважаємо ГО «УААСП» найбільш серйозним гравцем на ринку. У мене є оптимістичні передчуття щодо цієї співпраці. Ми – цивілізований гравець і наша мета – виплачувати винагороду авторам», – зазначив очільник TAVR Mediа Ігор Чернишов.

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Публикация от NGO UACRR / ГО «УААСП» (@ngo.uacrr)

Наразі ГО «УААСП» підписала угоди з дев’ятьма радіостанціями TAVR Mediа: «Хіт FM», «Наше радіо», «Мелодія FM», «Radio Relax», «Класик Радіо», «Radio Jazz», «Радіо Рокс», «KISS FM» та «Радіо Байрактар». А також з двома мовниками Медіахолдингу «Розвиток»: «Авторадіо» та «Радіо П’ятниця», та ТРК «Люкс», що налічує три радіостанції: «Радіо Максимум», «Nostalgie» та «Люкс FM».

Крім вищезгаданих мовників, організація також розпочала співпрацю з такими радіостанціями: «Накипіло», «Memory of Ukraine», «Urban Space Radio», «Західний полюс», «Радіо 7», «Пісня радіо».

Це перші 20 радіостанцій, з якими організація підписала ліцензійну угоду на використання авторських творів та договір про отримання справедливої винагороди за суміжні права. Віднині автори ГО «УААСП», чиї композиції є в ротації цих радіомовників, почнуть отримувати справедливу винагороду (роялті) за публічне сповіщення їхньої музики.

«Я щиро вдячний всім керівникам радіостанцій та власникам бізнесу, які обирають європейський сценарій ведення бізнесу. Зокрема представникам TAVR Mediа за протекцію, модерацію та просування підписання угоди з ГО «УААСП», завдяки якій автори України та світу, що передали свої права на управління нашій організації, будуть отримувати справедливу винагороду за використання їхніх творів в етерах радіостанцій», – прокоментував подію генеральний директор ГО «УААСП» Валерій Харчишин.

Нагадаємо, нещодавно ГО «УААСП» також оголосила про початок співпраці з мережею «Сільпо», концертною агенцією PMK Event Agency та фестивалем Atlas.

ДОВІДКА:

ГО «УААСП» – перша та єдина в Україні організація колективного управління (ОКУ) авторськими правами на музичні та драматичні твори, визнана світовим товариством авторів CISAC та є повноцінним членом глобальної конфедерації. Завданням агенції є: збір, розподіл і виплата авторської винагороди для митців України та світу, а також юридичний захист інтересів авторів. Каталог організації на сьогодні налічує понад 4000 українських авторів та десятки тисяч їхніх творів, а також майже весь світовий репертуар, що налічує понад 100 мільйонів творів.