Окупанти завдали ударів по Балаклії. Одна людина отримала поранення

В обід 1 липня окупанти завдали ударів по місту Балаклія, що на Харківщині.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередніми даним, росіяни застосували реактивні системи залпового вогню «Торнадо». Внаслідок обстрілу одна людина отримала осколкові поранення.

Зафіксували влучання у приватному секторі, де виключно цивільна інфраструктура. Інформацію щодо руйнувань уточнюють.

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