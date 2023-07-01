Руслана Ригованова відсторонили від обов’язків та проведуть перевірку — Міноборони

Руслана Ригованова, т.в.о. директора Департаменту ресурсного забезпечення в Міноборони, відсторонили від виконання обов’язків.

Про це повідомили в міністерстві.

«Відсторонення відбулося одразу після появи контраверсійного роду інформації щодо зазначеної особи. Наразі проводиться внутрішня перевірка щодо окремих фактів, які були оприлюднені», — поінформували у відомстві.

Скандал щодо призначення Руслана Ригованова

1 липня активіст та ветеран українсько-російської війни Олег Симороз заявив, що Руслан Ригованов раніше був учасником антиукраїнських політичних шоу на російському каналі. Також він стверджує, що чоловік був начальником відділу рекреації та заступником директора Національного природного парку «Голосіївський». Так, за словами Симороза, Ригованов нібито підписав низку угод з людьми, які почали використовувати територію парку у своїх інтересах.

«Ригованов має бути не просто звільнений — він має бути невідкладно заарештований. Співучасть в російській пропаганді — це злочин проти українського народу за яке має наставати відповідальність!», — наголосив активіст.

Нагадаємо, 1 липня Володимир Зеленський звільнив голів чотирьох районних державних адміністрацій у Києві.

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