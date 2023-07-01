Графіків навчань на F-16 немає, деякі партнери з цим затягують — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що графіків навчальних місій українських льотчиків на винищувачах F-16 досі немає.

Про це він сказав на пресконференції з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Журналіст запитав президента, коли літаки прибудуть в Україну та чи досягнуто між партнерами України якихось компромісів.

«Щодо того, чи є розуміння планів, дат і графіків з F-16 — у мене такі самі питання, які ви тільки що поставили. Такі самі питання до наших шановних партнерів: чи є у них розуміння, коли Україна може отримати F-16», — відповів Зеленський.

Графіку тренувальних місій немає, хоча багато країн заявляли про свою готовність навчати українських пілотів.

«Я вважаю, що деякі партнери з цим затягують. Для чого вони це роблять, мені невідомо», — сказав Зеленський.

Міністр оборони Олексій Резніков розраховує, що навчання українських пілотів на винищувачах F-16 розпочнуться в липні.

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