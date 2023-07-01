У Twitter стався глобальний збій. Про проблеми повідомляють в багатьох країнах

У роботі Twitter стався масштабний збій, який відчули користувачі в усьому світі.
Це можна перевірити на порталі Downdetector.
Скарги від користувачів почали надходити близько 14 години за київським часом. Люди повідомляють про проблеми з десктопною версією порталу, не можуть зайти в додаток та оновити стрічку новин.
На роботу Twitter вже надійшло понад 4 тис. скарг з Великої Британії, Польщі, України, США та інших країн.
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