У Twitter стався глобальний збій. Про проблеми повідомляють в багатьох країнах

У роботі Twitter стався масштабний збій, який відчули користувачі в усьому світі.

Це можна перевірити на порталі Downdetector.

Скарги від користувачів почали надходити близько 14 години за київським часом. Люди повідомляють про проблеми з десктопною версією порталу, не можуть зайти в додаток та оновити стрічку новин.

На роботу Twitter вже надійшло понад 4 тис. скарг з Великої Британії, Польщі, України, США та інших країн.

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