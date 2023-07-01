2 липня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 2 липня

Сьогодні відзначають Міжнародний день спортивного журналіста. 2 липня 1924 року в Парижі була утворена Міжнародна асоціація спортивної преси (АІПС). У цей день нагороджують найкращих представників засобів масової інформації в області спорту.

Також сьогодні Міжнародний день кооперативів. Він має на меті привернення уваги світової громадськості до кооперативів і сприяння розширенню партнерських зв’язків між міжнародним кооперативним рухом і іншими суб’єктами міжнародного права.

В Україні 2 липня відзначають День Військово-Морських Сил ЗСУ. З 2015 року свято припадає на першу неділю липня.

Яке релігійне свято 2 липня

Сьогодні віряни вшановують пам’ять апостола Юди Тадея. Він був близьким родичем Ісуса та став його ревним учнем.

Після Воскресіння Христового святий Тадей проповідував в Галилеї, Самарії та Юдеї, а пізніше в Аравії, Сирії і Месопотамії, та навчав також в Персії.

День ангела 2 липня

Сьогодні іменини святкують Варлаам, Іван, Марія та Паїсій.

Які історичні події відбулись 2 липня

1559 — атака «Дмитрашкою і невірними» козаками на фортецю Азов.

1776 — ухвалено рішення про відділення американських колоній від Королівства Великої Британії.

1900 — перший політ дирижаблю, який сконструював прусський граф Фердинанд фон Цеппелін.

1954 — розпочала роботу Міжнародна організація телебачення — Євробачення.

1951 — газета «Правда» засудила вірш Володимира Сосюри «Любіть Україну».

2011 — український боксер-важковаговик Володимир Кличко в об’єднавчому бою за кілька поясів чемпіона світу переміг британця Девіда Хея.

Хто народився 2 липня

1486 — італійський художник і архітектор Якопо Сансовіно, центральна фігура ренесансної архітектури Венеції.

1714 — німецький композитор Кристоф Віллібальд Ґлюк, його відомі роботи — «Орфей і Еврідіка», «Паріс і Єлена».

1862 — британський фізик та основоположник рентгеноструктурного аналізу Вільям Генрі Брегг.

1866 — український військовий діяч та генерал-полковник Армії УНР Сергій Дельвіг.

1922 — французький модельєр П’єр Карден.

1925 —перший прем’єр-міністр Демократичної Республіки Конго Патріс Лумумба.

1939 — американський співак Пол Вільямс.

1985 — американська акторка та поп-співачка Ешлі Тісдейл.

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