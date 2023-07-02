Карта бойових дій в Україні станом на 2 липня 2023 року

Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 46 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

Протягом доби противник завдав одного ракетного та 27 авіаційних ударів, здійснив близько 80 обстрілів з РСЗВ.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без змін. Ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність. Завдав авіаційного удару в районі Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це — Карповичі та Кам’янська Слобода Чернігівської області, Миропілля і Рясне Сумської області та Уди, Пильна, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка, Одрадне і Кам’янка Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаударів в районах Кислівки та Котлярівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Новомлинськ, Фиголівка, Масютівка та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку окупанти здійснили безуспішний наступ в районах Невського та південніше Діброви Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Виїмки і Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам’янське, Роздолівка і Берестове Донецької.

На Бахмутському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів біля Білої Гори, Торецька та Нью-Йорка. Від артобстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Васюківка, Маркове, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Олександро-Шультине, Біла Гора, Диліївка та Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку, за підтримки авіації, противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Під вогонь потрапили , зокрема Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. У той же час, ворог здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Гостре, Георгіївка, Мар’їнка тв Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Макарівки Донецької області. Здійснив обстріли близько 15 населених пунктів, зокрема це, Парасковіївка, Новомихайлівка, Золота Нива, Сторожеве, Благодатне, Макарівка, Вільне Поле, Зелене Поле на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, серед них Новодарівка, Левадне, Ольгівське, Гуляйполе, Білогір’я Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Гаврилівка, Качкарівка, Козацьке, Іванівка, Антонівка, Зеленівка Херсонської області та місто Херсон.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника, два — по ЗРК та один — по пункту управління ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях, засіб протиповітряної оборони, 2 станції РЕБ та ще один важливий об’єкт ворога.

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