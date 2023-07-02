Уночі сили ППО збили всі «Шахеди», які ворог випустив по Києву — КМВА

У ніч на 2 липня російські окупанти атакували Київ іранськими ударними дронами Shahed 136.

Про це повідомили у КМВА.

«Чергова повітряна атака ворога на Київ. Цього разу ворог застосував БпЛА, за попередньою інформацією — баражуючі боєприпаси Shahed. Це перша атака іранськими дронами по Києву з початку місяця і за останні 12 днів», — йдеться в повідомленні.

Сили ППО знищили усі дрони, які виявили в повітряному просторі навколо Києва.

Зазначають, що повідомлення щодо потерпілих чи руйнування не надходили.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.