Повінь – зміна системи

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Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 2 липня

02.07.2023

За минулу добу Сили оборони знищили 790 окупантів, 26 артилерійських систем та 10 танків.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 2 липня орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 229660 (+790) осіб ліквідовано,
  • танків — 4052 (+10) од,
  • бойових броньованих машин — 7888 (+20) од,
  • артилерійських систем — 4188 (+26) од,
  • РСЗВ — 637 (+5) од,
  • засоби ППО — 390 (+1) од,
  • літаків — 315 (+0) од,
  • гелікоптерів — 308 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3557 (+12),
  • крилаті ракети — 1261 (+0),
  • кораблі та катери — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6816 (+22) од,
  • спеціальна техніка — 583 (+3).

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