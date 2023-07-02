Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 2 липня

За минулу добу Сили оборони знищили 790 окупантів, 26 артилерійських систем та 10 танків.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 2 липня орієнтовно склали:

особового складу — близько 229660 (+790) осіб ліквідовано,

танків — 4052 (+10) од,

бойових броньованих машин — 7888 (+20) од,

артилерійських систем — 4188 (+26) од,

РСЗВ — 637 (+5) од,

засоби ППО — 390 (+1) од,

літаків — 315 (+0) од,

гелікоптерів — 308 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3557 (+12),

крилаті ракети — 1261 (+0),

кораблі та катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 6816 (+22) од,

спеціальна техніка — 583 (+3).

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