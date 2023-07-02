Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 2 липня

За минулу добу Сили оборони знищили 790 окупантів, 26 артилерійських систем та 10 танків.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні військові втрати ворога станом на ранок 2 липня орієнтовно склали:
- особового складу — близько 229660 (+790) осіб ліквідовано,
- танків — 4052 (+10) од,
- бойових броньованих машин — 7888 (+20) од,
- артилерійських систем — 4188 (+26) од,
- РСЗВ — 637 (+5) од,
- засоби ППО — 390 (+1) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 308 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3557 (+12),
- крилаті ракети — 1261 (+0),
- кораблі та катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6816 (+22) од,
- спеціальна техніка — 583 (+3).
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