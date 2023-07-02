Атака «Шахедів» на Київ: в області уламки пошкодили будинки, є постраждалий

Через нічний обстріл Києва «Шахедами» в області пошкоджено житлові будинки.
Про це повідомили у Київській ОВА.
«Цієї ночі після нетривалої перерви росіяни знову атакували область. Ворог застосував БпЛА, які були збиті нашими силами ППО», — йдеться в повідомленні.
«Прильотів» не зафіксовано, але через падіння уламків на Київщині пошкоджено три приватні будинки.
Відомо про одного постраждалого — мешканець одного з будинків отримав поранення ноги, йому надали необхідну медичну допомогу.
Відповідні служби продовжують фіксувати наслідки обстрілу.
Нагадаємо, у ніч на 2 липня окупанти атакували Київ іранськими ударними дронами Shahed 136. Сили ППО знищили всі у повітряному просторі навколо столиці.
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