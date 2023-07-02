Українська ППО уночі знищила три російські «Калібри» та вісім «Шахедів»

У ніч на 2 липня окупанти атакували Україну російські окупанти атакували Україну іранськими «Шахедами» та ракетами «Калібр». Усі цілі знищили сили протиповітряної оборони.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Вісім дронів Shahed-136 ворог випустив з південно-східного напрямку, а три «Калібри» — з Чорного моря.

Протиповітряна оборона відпрацювала у різних областях України — в зонах відповідальності повітряних командувань «Південь», «Схід» та «Центр».

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.