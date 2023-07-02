У британській розвідці пояснили, чому росія скасувала своє головне міжнародне авіашоу MAKS

У росії вперше за 30 років скасували міжнародне авіашоу MAKS через побоювання атаки дронами.

Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Британії.

Міжнародний авіасалон проходить раз на два роки під Москвою. Під час заходу рф демонструє цивільну та військову авіацію, щоб залучити нових клієнтів з-за кордону.

У розвідці зазначають, що причиною скасування шоу, ймовірно, стали побоювання через останні атаки безпілотниками по території рф.

«Шоу, ймовірно, було скасовано здебільшого через серйозні занепокоєння безпекою після недавніх атак безпілотних літальних апаратів у росії. Організатори, ймовірно, також усвідомлювали потенційну шкоду для репутації, якщо на захід приїде менше міжнародних делегацій», — йдеться в повідомленні.

Британська розвідка додає, що російська аерокосмічна спільнота страждає через міжнародні санкції. Також не вистачає висококваліфікованих спеціалістів, яких мобілізовують на війну.

«Тим часом головнокомандувач Повітряно-космічними силами генерал Сергій Суровікін не з’являвся на публіці після невдалого заколоту групи Вагнера, для якої він був контактним пунктом у Міністерстві оборони росії», — додають у розвідці.

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