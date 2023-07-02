Біля Антонівського мосту триває потужна бойова робота — Гуменюк

Станом на 2 липня у районі Антонівського мосту в Херсонській області триває бойова робота.

Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Вона наголосила, що зараз варто дотримуватись інформаційної тиші. Ситуація там складна, але українські військові продовжують знищувати окупантів.

«Наразі триває потужна бойова робота, зокрема акцент — на контрбатарейній боротьбі. Особливості лінії фронту в нашій зоні відповідальності — вона пролягає річкою Дніпро. При цьому її русло дещо деформоване внаслідок тієї катастрофи, яку створили рашисти, підірвавши Каховську греблю», — розповіла Гуменюк.

Речниця додала, що за минулу добу неподалік Антонівського мосту Сили оборони знищили 49 окупантів та 15 одиниць ворожої техніки. Росіяни в свою чергу посилили безпілотну розвідку.

Карту бойових дій станом на 2 липня можна переглянути за посиланням.

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