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Кулеба закликав Німеччину не повторювати помилку Меркель

02.07.2023

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав німецький уряд не повторювати помилки колишньої канцлерки Ангели Меркель, перешкоджаючи вступу України до НАТО.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Хмарочос.

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“Не повторюйте помилку канцлера Меркель, яку вона зробила в Бухаресті в 2008 році, коли запекло опиралася будь-якому прогресу на шляху до членства України в НАТО” – зазначив міністр.

На думку Кулеби, тодішнє рішення Альянсу “відкрило двері для вторгнення Путіна в Грузію і, зрештою, незаконної анексії Криму”. Якби Україна вже була членом НАТО в 2014 році, анексії Криму, війни на Донбасі і вторгнення на територію всієї країни не сталося б.

Тим не менш, за словами Кулеби, Київ не очікує прийому в НАТО під час війни.

“Але після війни для Європи було б самогубством не прийняти Україну в члени НАТО”, – сказав він.

“Єдиний спосіб закрити двері російській агресії проти Європи та європейсько-атлантичного простору в цілому – це прийняти Україну в НАТО”, – наголосив міністр.

Він пояснив, що Росія не наважиться знову напасти на Україну, яка буде членом НАТО. І тоді Україна звільнить Німеччину та інші західні країни НАТО від тягаря захисту свого східного флангу.

“Ми візьмемо цей тягар на свої плечі”, – сказав Кулеба.

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