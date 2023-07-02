У Мелітополі в суботу пролунав вибух в районі бази росіян — Федоров

У суботу, 2 липня, ввечері мешканці Мелітополя почули гучний вибух в районі військової бази росіян.

Про це в ефірі телемарафону розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, вибух стався поблизу селища Семенівка.

«Вчора (1 липня — Прим. ред.) о 19:30 в Мелітополі пролунав потужний вибух, який чули мешканці усіх районів міста. Вибух стався на півночі міста поблизу селища Семенівка, де ворог захопив ферму, і там у них була розташована одна з військових баз ворога. Також вчора мешканці бачили роботу дірявої ППО ворога», — сказав Федоров.

Він також розповів, що росіяни встановили крематорій на території колишнього дитячого санаторію. Там окупанти спалюють своїх солдатів.

Раніше в ОК Південь підтвердили, що у районі Антонівського мосту в Херсонській області триває бойова робота. Ситуація там складна, але українські військові продовжують знищувати окупантів.

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