Росіяни вкотре атакували Херсон: влучили у багатоповерхівку, є поранені

Уранці 3 липня російські окупанти обстріляли один із житлових районів Херсона.
Про це повідомили в Херсонській ОВА.
Армія рф влучила у багатоповерхівку, через що двоє цивільних отримали поранення. Їх доправили до лікарні.
Також під вогнем опинилася аптека та заклад громадського харчування. Поранення ніг дістав 50-річний чоловік.
Загалом через обстріл поранення отримали щонайменше четверо людей, повідомили в Офісі генпрокурора. Дані про постраждалих уточнюють.
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