Заворушення у Франції: протестувальники атакували дім паризького мера, затримано понад 700 осіб (фото)

У містах Франції вже пʼятий день тривають масові заворушення, через вбивство 17-річного юнака поліцейським. За добу поліція заарештувала 719 людей.

Про це пише France 24.

В ніч на 2 липня протестувальники вʼїхали автомобілем у будинок мера міста ЛʼАї-ле-Роз Венсана Жанбруна. Через підпал його дружина й дитина отримали поранення. Прокуратура відкрила розслідування замаху на вбивство.

У різних містах протестувальники грабували магазини, підпалювати автомобілі й поранили 45 поліцейських. Також вони пошкодили десять поліцейських відділень (39 пошкодили напередодні), десять казарм жандармерії (16 напередодні) і шість муніципальних відділень поліції (проти 24 напередодні). На дорогах пожежники зафіксували 871 пожежу.

Президент Франції Емманюель Макрон відклав державний візит до Німеччини, який мав розпочатися у неділю, після чотирьох днів загальнонаціональних заворушень.

У найгіршу ніч заворушень, з четвера на п’ятницю, постраждали пів тисячі будівель, спалено 2 тис. автомобілів, скоєно приблизно 3800 хуліганських підпалів на вулиці.

Вбивство підлітка поліцейським у Франції: що відомо

27 червня у передмісті Парижу двоє поліцейських зупинили жовтий Mercedes, яким керував 17-річний юнак, ймовірно, алжирського походження. Його зупинили за порушення правил дорожнього руху. На відео, що поширилося соцмережами, видно, що один із поліцейських тримав водія на прицілі, і коли автомобіль рушив — правоохоронець вистрілив. Загибель хлопця на імʼя Наель М. спровокувала масові заворушення.

За даними французьких медіа, минулого року під час перевірок на дорогах було вбито 13 людей. У 2017 році у Франції змінили закон таким чином, що поліцейські отримали більше повноважень для використання зброї.

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