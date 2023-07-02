У Повітряних силах не виключають імовірність поставки до рф іранських дронів Mohajer-6

Росія може отримати від Ірану не лише безпілотники типу Shahed, але й Mohajer-6.

Про це в ефірі телемарафону розповів Юрій Ігнат, речник Повітряних сил ЗСУ.

За його словами, рф регулярно отримує від Ірану ударні БпЛА — не викликає сумніву. Зокрема це підтверджується регулярними перельотами військово-транспортних літаків з Тегерану до Москви. Також фіксуються перевезення морським шляхом Каспійським морем. Йдеться про Астрахань й Махачкалу, які без проблем приймають вантажі з Ірану.

Ігнат говорить, що питання полягає у тому, які обсяги Іран готовий надавати рф та чи зможе країна-окупант в майбутньому виготовляти дрони на свої території, або ж на території інших країн.

«Зрештою, співпраця Ірану із Москвою триває, не лише Shahed, можливо й інші типи БПЛА будуть доставлятися на територію держави–окупанта, скажімо такі, як Mohajer-6», — зауважив Ігнат.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що іранські дрони, що використовує рф, побудовані за допомогою вкрадених німецьких технологій.

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