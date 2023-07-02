Під Києвом розкопали вісім британських винищувачів часів Другої світової — BBC

Працівники Національного музею авіації України розкопали в яру під Києвом вісім британських винищувачів Hawker Hurricane («Ураган» — Прим.Ред) часів Другої світової війни

Про це пише BBC.

Ці літаки були частиною пакета військової підтримки СРСР від союзників, яку оплачували США в рамках лендлізу.

Авіаційні експерти кажуть, що в Україні вперше знайшли залишки такої кількості Hawker Hurricane.

«Ці літаки дуже рідко можна знайти в Україні. Тому це дуже важливо для історії нашої авіації», — розповів Олексій Штань, колишній пілот авіакомпанії, який керує розкопками.

Загалом із 1941-го до 1944 року до СРСР відправили приблизно 3 тис. «Ураганів». Більшість із них були або знищені в бою, або пізніше розібрані на частини.

BBC зазначає, що СРСР навмисно розбирав літаки, щоб не платити за них США. Згідно із законодавством про лендліз, СРСР був зобов’язаний оплатити будь-яку передану військову техніку, яка залишилася неушкодженою після закінчення військових дій.

Припускається, що саме така доля спіткала вісім літаків, які знайшли поблизу Києва.

Із них вийняли запчастини, радіостанції, кулемети та будь-який корисний брухт. Потім їх витягли тракторами із сусіднього аеродрому, розбили й скинули до неглибокого яру. Вважається, що потім їх засипали землею бульдозерами.

Фахівці Державного музею авіації України проводить кропіткі ручні розкопки і хочуть ідентифікувати якомога більше літаків, щоб їх можна було знову зібрати та виставити на показ.

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