Польща посилить охорону кордону з Білоруссю: причина

Польща посилює кордон з Білоруссю і відправляє туди ще 500 поліцейських. Днями кордон намагалися незаконно перетнути 187 людей, серед яких були громадяни Ірану та Сомалі.

Про це у Twitter написав міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський.

Додаткові сили доєднаються до пʼяти тисяч прикордонників і двох тисяч військових, які охороняють безпеку польсько-білоруського кордону.

Також раніше повідомлялося, що у Польщі створять нове військове угруповання. До складу сил територіальної оборони входитимуть військовослужбовці, які спеціалізуються на заходах з охорони кордону.

Криза на кордоні Білорусі та країн ЄС

У червні 2021 року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна не заважатиме транзиту нелегальних мігрантів та наркотиків до Європи. Так він відповів країнам ЄС на санкції проти нього та його оточення, пов’язані із захопленням влади у 2020 році.

У листопаді 2021 року через наплив сотень мігрантів криза почалася на білорусько-польському кордоні, внаслідок чого Польща у січні 2022 року також почала будувати паркан на кордоні з Білоруссю.

З початку 2023 року прикордонна служба зафіксувала понад 12 тис. спроб незаконного перетину кордону з Білорусі до Польщі.

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