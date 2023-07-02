Білоруський паралімпієць Олексій Талай допомагає депортувати українських дітей — Центр нацспротиву

За даними українського підпілля, член національної паралімпійської збірної команди Білорусі Олексій Талай причетний до депортації дітей з України до Білорусі.

Про це пише Центр Національного спротиву.

«Окупанти продовжують викрадати неповнолітніх з тимчасово окупованих територій України. За даними нашого підпілля, до цього, зокрема, причетний генеральний директор російського «благодійного фонду» «Поверь в себя» Талай Олексій Костянтинович. Дана особа безпосередньо організовує вивезення дітей із ТОТ сходу України до республіки Білорусь», — йдеться у повідомленні.

У Центр національного спротиву наголосили, що викрадення дітей — це одна з ключових ознак геноциду української нації. І покарання Талай не уникне.

Представники Центру кажуть, що Олексій Талай не зможе уникнути відповідальності та понесе відповідне покарання за свої злочини проти людяності

Нагадаємо, раніше білоруська опозиція заявила, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко причетний до депортації понад 2 тис. українських дітей.

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