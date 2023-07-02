У Харкові судитимуть прихильника «руского міра»

У Харкові до суду направлено обвинувальний акт щодо чоловіка, який звинувачував Збройні сили України в обстрілі міста, а також підтримував окупацію росією Криму.

Про це у Facebook повідомила Харківська обласна прокуратура.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні цього року 28-річний чоловік, перебуваючи в одному з харківських кафе, почав висловлювати свою антиукраїнську позицію.

Він почав розповідати відвідувачам, що «українські військові бомблять населені пункти». Крім того, колаборант додав, що «Крим — це Росія, і Україні вже ніколи його не повернути».

Справу розглядатимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

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