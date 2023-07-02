3 липня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 3 липня

Сьогодні відзначають День зенітних ракетних військ Повітряних Сил України. Професійне свято існує від липня 2011 року, коли воно було встановлене наказом Міністерства оборони України. Головна мета цього дня полягає у інформуванні суспільства про важливість потужного і ефективного захисту в системі протиповітряної оборони країни. На жаль, 24 лютого 2022 року ми всі на практиці зрозуміли, якою важливою та важкою є праця тих, хто представляє українські зенітні війська.

Крім того 3 липня відзначають Всесвітній день без поліетиленових пакетів. Цього дня у рамках акції «День без поліетилену» українцям пропонують замінити пластикові пакети паперовими та використовувати еко-торбинки.

Яке релігійне свято 3 липня

Сьогодні віряни вшановують пам’ять священномученика Методія, єпископа Патарського.

Хто святкує іменини 3 липня

Сьогодні День ангела відзначають Андрій, Панас, Гліб, Гурій, Єлисей, Іоанн, Інна, Лазар, Лука, Мефодій, Наум, Римма та Фома.

Які історичні події відбулись 3 липня

964 — перемога київського князя Святослава Хороброго над військом Хазарського каганату.

1655 — захоплення та спустошення Мінська московськими військами.

1863 — закінчилася найбільш кровопролитна битва Громадянської війни в США — битва під Геттісбургом.

1886 — німецький автоінженер Карл Бенц зробив перший у світі виїзд на автомобілі власної конструкції, досягнувши швидкості 16 км/год.

1917— виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України.

1928 — у продажу з’явилися перші телевізори.

1966 — Франція здійснила випробування ядерної зброї на полігоні на атолі Муруроа.

1988 — американський крейсер Vincennes збив іранський пасажирський літак А300, загинуло 298 осіб.

Хто народився 3 липня

1883 — німецький письменник Франц Кафка.

1885 — український і канадський художник-монументаліст Юліан Буцманюк.

1932 — український кінооператор та кінорежисер Вадим Іллєнко.

1949 — футболіст київського «Динамо», володар Кубка Кубків і Суперкубка Європи Віктор Колотов.

1961 — український режисер та телепродюсер Олександр Роднянський.

1962 — американський кіноактор, режисер та продюсер Том Круз.

1987 — німецький автогонщик та пілот Формули-1 Себастьян Феттель.

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