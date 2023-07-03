Карта бойових дій в Україні станом на 3 липня 2023 року

Окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби 39 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Здійснив авіаційні, мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних та ртилерійських ударів біля восьми населених пунктів.

На Бахмутському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Міньківки та Богданівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районі міста Авдіївка. Там же завдав авіаційного удару. Здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. У той же час, противник завдав авіаційних ударів в районах Котлярівки, Мар’їнки і Курахового та обстріляв з артилерії понад 10 населених пунктів.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледару, Богоявленки та Благодатного. Здійснив обстріли більш як 15 населених пунктів.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Зміївки, Херсона та Антонівки. Здійснив артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили пункт управління, район зосередження особового складу, 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 2 засоби протиповітряної оборони ворога.

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