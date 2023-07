Теракт у Краматорську: померла письменниця Вікторія Амеліна

1 липня померла українська письменниця й громадська діячка Вікторія Амеліна. Вона отримала тяжкі поранення внаслідок російського ракетного удару по кафе у Краматорську.

Про це 2 липня повідомив український ПЕН-клуб.

«З величезним болем повідомляємо, що 1 липня в Лікарні Мечникова у Дніпрі перестало битися серце письменниці Вікторії Амеліної. Її життя обірвалося через поранення, несумісне з життям, спричинене ракетним ударом російських окупантів по ресторану в Краматорську 27 червня 2023 року. Ми повідомляємо цю новину нині, коли про неї дізналися всі рідні Вікторії та з їхньої згоди», — йдеться у повідомленні.

37-річна Амеліна перебувала в ресторані Ria Lounge разом із делегацією колумбійських журналістів та письменників, коли по будівлі вдарила ворожа ракета.

Письменниця стала тринадцятою жертвою російського теракту у Краматорську.

Вікторія Амеліна: біографія та творчість

Вторія Амеліна народилася 1 січня 1986 року у Львові. У шкільні роки переїхала з батьком до Канади, однак невдовзі вирішила повернутися в Україну. 2007 року отримала ступінь магістра комп’ютерних технологій у Львівській політехніці. Спочатку Амеліна працювала в міжнародних ІТ-компаніях, але потім прузипинила кар’єру, щоби весь час приділити письменницькій роботі.

Перший роман Вікторії «Синдром листопаду, або Homo Compatiens» вийшов у 2014 році. Книжка ввійшла в десятку найкращих прозових видань за версією премії «ЛітАкцент року – 2014». Наступного року роман було перевидано, і він увійшов до короткого списку Премії Валерія Шевчука.

Потім світ побачили дитячі криги «Хтось, або Водяне Серце» (2016 рік), «Е-е-есторії екскаватора Еки» (2021 рік) та роман «Дім для Дома» (2017 рік). Останній увійшов до коротких списків національних та міжнародних премій: «ЛітАкцент року – 2017», Премії міста літератури ЮНЕСКО, Європейської літературної премії.

Тексти Вікторії Амеліної публікувалися в перекладах польською, чеською, німецькою, нідерландською та англійською мовами. У 2021 році вона стала лауреатом літературної Премії імені Джозефа Конрада-Коженьовського. Того ж року заснувала Нью-Йоркський літературний фестиваль, що відбувався в селищі Нью-Йорк у Бахмутському районі Донецької області.

Після початку повномасштабного вторгнення Амеліна займалася документуванням воєнних злочинів росії у складі правозахисної організації Truth Hounds. Зокрема, як вказує ПЕН-клуб, вона знайшла щоденник вбитого російськими окупантами письменника Володимира Вакуленка на звільненій Ізюмщині.

Письменниця також працювала над книгою англійською мовою War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War про жінок, які документують російські воєнні злочини. Незабаром вона має вийти за кордоном.

