Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 3 липня

За минулу добу українські військові знищили 600 окупантів та 32 артилерійські системи. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати ворога станом на ранок 3 липня орієнтовно склали:

особовий склад — близько 230 260 (+600) осіб ліквідовано,

танки — 4057 (+5),

бойові броньовані машини — 7899 (+11),

артилерійські системи — 4220 (+32),

РСЗВ — 641 (+4),

засоби ППО — 391 (+1),

літаки — 315 (+0),

гелікоптери — 309 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3573 (+16),

крилаті ракети — 1264 (+3),

кораблі /катери — 18 (+0),

автомобільна техніки та автоцистерни — 6834 (+18),

спеціальна техніка — 590 (+7).

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