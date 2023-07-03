Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 3 липня

За минулу добу українські військові знищили 600 окупантів та 32 артилерійські системи. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати ворога станом на ранок 3 липня орієнтовно склали:
- особовий склад — близько 230 260 (+600) осіб ліквідовано,
- танки — 4057 (+5),
- бойові броньовані машини — 7899 (+11),
- артилерійські системи — 4220 (+32),
- РСЗВ — 641 (+4),
- засоби ППО — 391 (+1),
- літаки — 315 (+0),
- гелікоптери — 309 (+1),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3573 (+16),
- крилаті ракети — 1264 (+3),
- кораблі /катери — 18 (+0),
- автомобільна техніки та автоцистерни — 6834 (+18),
- спеціальна техніка — 590 (+7).
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