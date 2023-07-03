ЗСУ за тиждень звільнили майже 40 кВ. км — Маляр (карти)

Сили оборони за тиждень звільнили 37,4 кВ. км. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона розповіла, що на Сході тривають як наступальні, так і оборонні дії. ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямку, а ворог і надалі веде наступ на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Зараз там тривають важкі бої.

«За минулий тиждень в результаті покращення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту звільнену площу збільшено на 9 кВ. км», — розповіла Маляр.

Також на сході збільшилась удвічі збільшилась кількість обстрілів. За позаминулий тиждень зафіксовано 6457 обстрілів, а минулого — вже 11753 обстріли.

На Півдні Сили оборони продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Так, українські підрозділи вели наступальні дії біля Новодарівки, Приютного, Новоданилівки, Роботиного, Новосілки та Старомайорського.

«За минулий тиждень збільшено звільнені територіі на 28,4 кВ. км. Загалом звільнена площа на півдні складає 158,4 кВ. км», — повідомила Маляр.

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